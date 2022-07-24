рф внесла Багамські острови у список "недружніх" країн

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Багамські острови потрапили до списку "недружніх" країн та територій, оскільки запровадили заборону на будь-які операції з російським мінфіном та центробанком. Острови Гернсі та Мен – тому що підтримали санкції, які ввела проти росії Велика Британія.

Нагадаємо

Уряд рф розширив список "недружніх" країн. До нього увійшли: Греція, Данія, Словаччина, Словенія та Хорватія.