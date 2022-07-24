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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 23921 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 67636 перегляди

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рф внесла Багамські острови у список "недружніх" країн

рф внесла Багамські острови у список "недружніх" країн

Київ • УНН

 • 146589 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Багамські острови, а також острови Гернсі і Мен, які належать Великій Британії, занесено до російського списку "недружніх" країн. Відповідне повідомлення розміщено на сайті уряду рф, повідомляє УНН.

Деталі

Багамські острови потрапили до списку "недружніх" країн та територій, оскільки запровадили заборону на будь-які операції з російським мінфіном та центробанком. Острови Гернсі та Мен – тому що підтримали санкції, які ввела проти росії Велика Британія.

Нагадаємо

Уряд рф розширив список "недружніх" країн. До нього увійшли: Греція, Данія, Словаччина, Словенія та Хорватія.

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