рф внесла Багамські острови у список "недружніх" країн
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Багамські острови, а також острови Гернсі і Мен, які належать Великій Британії, занесено до російського списку "недружніх" країн. Відповідне повідомлення розміщено на сайті уряду рф, повідомляє УНН.
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Багамські острови потрапили до списку "недружніх" країн та територій, оскільки запровадили заборону на будь-які операції з російським мінфіном та центробанком. Острови Гернсі та Мен – тому що підтримали санкції, які ввела проти росії Велика Британія.
Нагадаємо
Уряд рф розширив список "недружніх" країн. До нього увійшли: Греція, Данія, Словаччина, Словенія та Хорватія.