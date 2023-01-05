росія рекрутує до “вагнерівців” політичних в’язнів із чечні – розвідка

Деталі

Так, повідомляється, що вербування в’язнів до лав ПВК “Вагнер” відбувається у колонії-поселенні №3 міста Аргун, а також у виправній колонії №2 селища Чернокозово.

З обох колоній вже “мобілізовано” понад 50 в’язнів, більшість з яких були засуджені за сфабрикованими справами.

Співробітникам колоній вже погрожують покаранням за розголошення цієї інформації.

Доповнення

В Донецькій області, крім пвк вагнер, помічені й інші “приватні” угруповання. Зокрема, в районі Вугледару діє пвк патріот, яку пов'язують безпосередньо із міністром оборони рф сергієм шойгу.