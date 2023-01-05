росія рекрутує до “вагнерівців” політичних в’язнів із чечні – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Російська ПВК “Вагнер” почала рекрутувати в'язнів із виправних закладів чеченської республіки рф, більшість з яких були засуджені за політичну діяльність. Про це інформує Міністерство оборони з посиланням на дані Головного управління розвідки, передає УНН.
Деталі
Так, повідомляється, що вербування в’язнів до лав ПВК “Вагнер” відбувається у колонії-поселенні №3 міста Аргун, а також у виправній колонії №2 селища Чернокозово.
З обох колоній вже “мобілізовано” понад 50 в’язнів, більшість з яких були засуджені за сфабрикованими справами.
Співробітникам колоній вже погрожують покаранням за розголошення цієї інформації.
Доповнення
В Донецькій області, крім пвк вагнер, помічені й інші “приватні” угруповання. Зокрема, в районі Вугледару діє пвк патріот, яку пов'язують безпосередньо із міністром оборони рф сергієм шойгу.