россия рекрутирует в "вагнеровцы" политических заключенных из чечни - разведка

Детали

Сообщается, что вербовка заключенных в ряды ЧВК “Вагнер” происходит в колонии-поселении №3 города Аргун, а также в исправительной колонии №2 поселка Чернокозово.

Из обеих колоний уже “мобилизовано” более 50 заключенных, большинство из которых были осуждены по сфабрикованным делам.

Сотрудникам колоний уже угрожают наказанием за разглашение этой информации.

Дополнение

В Донецкой области, кроме чвк вагнер, замечены и другие “частные” группировки. В частности, в районе Угледара действует чвк патриот, которую связывают непосредственно с министром обороны рф сергеем шойгу.