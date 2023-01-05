россия рекрутирует в "вагнеровцы" политических заключенных из чечни - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Российская ЧВК “Вагнер” начала рекрутировать заключенных из исправительных учреждений чеченской республики рф, большинство из которых были осуждены за политическую деятельность. Об этом информирует Министерство обороны со ссылкой на данные Главного управления разведки, передает УНН.
Детали
Сообщается, что вербовка заключенных в ряды ЧВК “Вагнер” происходит в колонии-поселении №3 города Аргун, а также в исправительной колонии №2 поселка Чернокозово.
Из обеих колоний уже “мобилизовано” более 50 заключенных, большинство из которых были осуждены по сфабрикованным делам.
Сотрудникам колоний уже угрожают наказанием за разглашение этой информации.
Дополнение
В Донецкой области, кроме чвк вагнер, замечены и другие “частные” группировки. В частности, в районе Угледара действует чвк патриот, которую связывают непосредственно с министром обороны рф сергеем шойгу.