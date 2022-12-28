шойгу відправив під Вугледар свою пвк "патріот", яка конкурує із вагнерівцями

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«В районі Степного на Вугледарському напрямку ми побачили, що, окрім пвк вагнера, з’явилися пвк патріот – афілійована з міністром оборони шойгу. Вони стягують все боєздатне, щоб домогтися результату. пвк вагнер і пвк патріот на різних театрах бойових дій. Бахмут - це в основному зараз театр військових дій пвк вагнер. І ми спостерігаємо, що зʼявляються на іншому напрямку, з Вугледару, інші пвк», – повідомив Череватий.

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Згідно з оцінкою Білого дому, зараз в Україні розміщено 40 000 засуджених з російських в'язниць. Ці дані є заниженими, повідомив речник національної безпеки США з питань стратегічних комунікацій Джон Кірбі.