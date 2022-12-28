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шойгу відправив під Вугледар свою пвк "патріот", яка конкурує із вагнерівцями

шойгу відправив під Вугледар свою пвк "патріот", яка конкурує із вагнерівцями

Київ • УНН

 • 1001540 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. В Донецькій області, крім пвк вагнер, помічені й інші “приватні” угруповання. Зокрема, в районі Вугледару діє пвк патріот, яку пов'язують безпосередньо із міністром оборони рф сергієм шойгу. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає УНН.

Цитата

«В районі Степного на Вугледарському напрямку ми побачили, що, окрім пвк вагнера, з’явилися пвк патріот – афілійована з міністром оборони шойгу. Вони стягують все боєздатне, щоб домогтися результату. пвк вагнер і пвк патріот на різних театрах бойових дій. Бахмут - це в основному зараз театр військових дій пвк вагнер. І ми спостерігаємо, що зʼявляються на іншому напрямку, з Вугледару, інші пвк», – повідомив Череватий.

Нагадаємо

Згідно з оцінкою Білого дому, зараз в Україні розміщено 40 000 засуджених з російських в'язниць. Ці дані є заниженими, повідомив речник національної безпеки США з питань стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

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