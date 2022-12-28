шойгу отправил под Угледар свою чвк "патриот", конкурирующую с вагнеровцами

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Киев • УНН

 • 1001536 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Донецкой области, кроме чвк вагнер, замечены и другие “частные” группировки. В частности, в районе Угледара действует чвк патриот, которую связывают непосредственно с министром обороны рф сергеем шойгу. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает УНН.

Цитата

«В районе Степного на Угледарском направлении мы увидели, что, кроме чвк вагнера, появилась чвк патриот – аффилированная с министром обороны шойгу. Они стягивают все боеспособное, чтобы добиться результата. чвк вагнер и чвк патриот на разных театрах боевых действий. Бахмут – это в основном сейчас театр военных действий чвк вагнер. И мы наблюдаем, что появляются на другом направлении, из Угледара, другие чвк», – сообщил Череватый.

Напомним

Согласно оценке Белого дома, сейчас в Украине размещено 40 000 осужденных из российских тюрем. Эти данные занижены, сообщил представитель национальной безопасности США по вопросам стратегических коммуникаций Джон Кирби.

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