росія почала процедуру створення “судів” на захоплених територіях України - Спротив
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. росія почала процедуру створення “судів” на тимчасово захоплених територіях України задля “легалізації” репресій. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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За словами окупантів, найближчим часом очікується інтеграція “судової системи” регіони з окупаційними судами. Для цього судовий корпус укомплектовують з російських суддів гастролерів та низки місцевих зрадників.
У центрі наголошують, що ніякої юридичної сили та правових наслідків ці "суди" не мають.
"Це лише імітація прав людини з боку окупантів й намагання легалізувати своє право на репресії, які ворог давно проводить на ТОТ. Центр національного спротиву закликає місцевих мешканців залишити регіон до моменту його звільнення ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
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