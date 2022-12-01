росія почала процедуру створення “судів” на захоплених територіях України - Спротив

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За словами окупантів, найближчим часом очікується інтеграція “судової системи” регіони з окупаційними судами. Для цього судовий корпус укомплектовують з російських суддів гастролерів та низки місцевих зрадників.

У центрі наголошують, що ніякої юридичної сили та правових наслідків ці "суди" не мають.

"Це лише імітація прав людини з боку окупантів й намагання легалізувати своє право на репресії, які ворог давно проводить на ТОТ. Центр національного спротиву закликає місцевих мешканців залишити регіон до моменту його звільнення ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

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