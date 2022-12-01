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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 32143 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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росія почала процедуру створення “судів” на захоплених територіях України - Спротив

росія почала процедуру створення “судів” на захоплених територіях України - Спротив

Київ • УНН

 • 854376 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. росія почала процедуру створення “судів” на тимчасово захоплених територіях України задля “легалізації” репресій. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

За словами окупантів, найближчим часом очікується інтеграція “судової системи” регіони з окупаційними судами. Для цього судовий корпус укомплектовують з російських суддів гастролерів та низки місцевих зрадників.

У центрі наголошують, що ніякої юридичної сили та правових наслідків ці "суди" не мають.

"Це лише імітація прав людини з боку окупантів й намагання легалізувати своє право на репресії, які ворог давно проводить на ТОТ. Центр національного спротиву закликає місцевих мешканців залишити регіон до моменту його звільнення ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Луганській області російські загарбники мобілізували 58% шахтарів - Спротив

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