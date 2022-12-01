россия начала процедуру создания "судов" на захваченных территориях Украины - Сопротивление
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. россия начала процедуру создания “судов” на временно захваченных территориях Украины для “легализации” репрессий. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
По словам оккупантов, в ближайшее время ожидается интеграция “судебной системы” регионы с оккупационными судами. Для этого судебный корпус укомплектовывают из российских судей гастролеров и ряда местных предателей.
В центре подчеркивают, что никакой юридической силы и правовых последствий эти "суды" не имеют.
"Это лишь имитация прав человека со стороны оккупантов и попытка легализовать свое право на репрессии, которые враг давно проводит на ТОТ. Центр национального сопротивления призывает местных жителей покинуть регион до момента его освобождения ВСУ", - говорится в сообщении.
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