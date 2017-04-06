Росія почала глобальну боротьбу проти цивілізованого світу – В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Росія почала глобальну боротьбу проти цивілізованого, демократичного світу. Про це в ході 10-го Київського Форуму з безпеки заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
"Якщо спочатку хтось вважав, що це питання вторгнення (РФ – ред.) лише в Україну, то сьогодні ми можемо засвідчити, що це початок глобального вторгнення і глобальної боротьби проти тих цінностей, на яких сьогодні існує цивілізований, демократичний світ",- сказав В.Гройсман.
Він зазначив, що гібридна агресія РФ щодо України має багато нових підходів – починаючи від військового вторгнення, завершуючи економічною, енергетичною агресією.
"Особливо потрібно оцінити вплив інформаційної агресії по відношенню до України і цілого світу", - сказав В.Гройсман.
Нагадаємо, прем'єр Естонії наголосив на непорушності санкцій ЄС проти Росії.