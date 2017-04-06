Россия начала глобальную борьбу против цивилизованного мира - В.Гройсман

"Если сначала кто-то считал, что этот вопрос вторжения (РФ - ред.) только в Украине, то сегодня мы можем подтвердить, что это начало глобального вторжения и глобальной борьбы против тех ценностей, на которых сегодня существует цивилизованный, демократический мир", - сказал В.Гройсман.

Он отметил, что гибридная агрессия РФ в отношении Украины имеет много новых подходов - начиная от военного вторжения, завершая экономической, энергетической агрессией.

"Особенно нужно оценить влияние информационной агрессии по отношению к Украине и всего мира", - сказал В.Гройсман.

Напомним, премьер Эстонии отметил незыблемости санкций ЕС против России .