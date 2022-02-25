Росія планує масштабну провокацію під час вторгнення в Україну - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Росія готує масштабну провокацію для того, щоб звинуватити у нелюдських діях. Про це у своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише УНН.
Цитата
"За даними розвідки, Російська Федерація планує масштабну провокацію з метою "дегуманізації" українців, звинувачення України в нібито нелюдських діях. Не ведіться на фейки. Україна захищає свою землю у справедливій захисній війні. На відміну від РФ, ми не цілимося в дитячі садки і цивільних", - зазначив Кулеба.
Додамо
Як повідомив журналісту УНН радник Голови ОП Олексій Арестович, зараз йде оцінка позицій і консультації з партнерами щодо переговорів з Росією з боку Президента Володимира Зеленського.