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Росія планує масштабну провокацію під час вторгнення в Україну - Кулеба

Росія планує масштабну провокацію під час вторгнення в Україну - Кулеба

Київ • УНН

 • 516257 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Росія готує масштабну провокацію для того, щоб звинуватити у нелюдських діях. Про це у своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише УНН.

Цитата

"За даними розвідки, Російська Федерація планує масштабну провокацію з метою "дегуманізації" українців, звинувачення України в нібито нелюдських діях. Не ведіться на фейки. Україна захищає свою землю у справедливій захисній війні. На відміну від РФ, ми не цілимося в дитячі садки і цивільних", - зазначив Кулеба.

Додамо

Як повідомив журналісту УНН радник Голови ОП Олексій Арестович, зараз йде оцінка позицій і консультації з партнерами щодо переговорів з Росією з боку Президента Володимира Зеленського.

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