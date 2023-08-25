росія перемогти Україну військовим шляхом не може, тому у неї є план Б - Данілов

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«російська федерація перемогти нас військовим шляхом не може. Тому у неї є план Б. Це через внутрішню дестабілізацію спробувати похитати нашу країну. Але ми тут будемо пильними і не допустимо до подій, на які розраховує російська федерація за рахунок тих медіа-колаборантів, яких ми останнім часом фіксуємо все більше і більше, які приїхали з Луганська свого часу, там з колорадськими стрічками бігали, а зараз сидять в ютубах. На жаль, не на території нашої країни. Але тим не менше видають себе за українців і починають розповідати, що вони там щось аналізують», - розповів Данілов.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що буде жорстке ставлення до всіх хто намагається розбити з середини, розпродати, послабити українську силу та анонсував відповідні законодавчі ініціативи найближчим часом.