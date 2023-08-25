россия победить Украину военным путем не может, поэтому у нее есть план Б - Данилов

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«российская федерация победить нас военным путем не может. Поэтому у нее есть план Б. Это через внутреннюю дестабилизацию попытаться пошатнуть нашу страну. Но мы здесь будем бдительными и не допустим событий, на которые рассчитывает российская федерация за счет тех медиа-коллаборантов, которых мы в последнее время фиксируем все больше и больше, которые приехали из Луганска в свое время, там с колорадскими лентами бегали, а сейчас сидят в ютубах. К сожалению, не на территории нашей страны. Но тем не менее выдают себя за украинцев и начинают рассказывать, что они там что-то анализируют», - рассказал Данилов.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что будет жесткое отношение ко всем кто пытается разбить изнутри, распродать, ослабить украинскую силу и анонсировал соответствующие законодательные инициативы в ближайшее время.