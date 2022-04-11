росія готує фейки про здачу в полон військових із західною зброєю – Єрмак

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"Нам відомі сценарії росіян. Назву один з них. Вони можуть запускати фейки, що українські солдати здаються зі зброєю від союзників, і воно масово переходить на озброєння російської армії. Хочу відразу попередити такі фейки. Бо зброя в руках воїнів ЗСУ виключно відправляє ворога на той світ", - зазначив Єрмак.

Додамо

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попередив, що росія намагатиметься провести кампанію з дезінформації іноземних політиків та ЗМІ щодо ситуації в Україні, щоб перервати постачання зброї від інших держав.



