росія готує фейки про здачу в полон військових із західною зброєю – Єрмак
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. російська федерація розпочинає операцію щодо дезінформації та поширення фейків про зброю, яку Україні передають союзники. Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що один зі сценаріїв – це фейки про здачу в полон військових зі зразками західного озброєння, передає УНН.
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"Нам відомі сценарії росіян. Назву один з них. Вони можуть запускати фейки, що українські солдати здаються зі зброєю від союзників, і воно масово переходить на озброєння російської армії. Хочу відразу попередити такі фейки. Бо зброя в руках воїнів ЗСУ виключно відправляє ворога на той світ", - зазначив Єрмак.
Додамо
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попередив, що росія намагатиметься провести кампанію з дезінформації іноземних політиків та ЗМІ щодо ситуації в Україні, щоб перервати постачання зброї від інших держав.