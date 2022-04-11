россия готовит фейки о сдаче в плен военных с западным оружием – Ермак

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"Нам известны сценарии россиян. Назову один из них. Они могут запускать фейки, что украинские солдаты сдаются с оружием от союзников, и оно массово переходит на вооружение российской армии. Хочу сразу предупредить такие фейки. Потому что оружие в руках воинов ВСУ исключительно отправляет врага на тот свет", - отметил Ермак.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупредил, что россия будет пытаться провести кампанию по дезинформации иностранных политиков и СМИ относительно ситуации в Украине, чтобы прервать поставки оружия от других государств.



