россия готовит фейки о сдаче в плен военных с западным оружием – Ермак
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. российская федерация начинает операцию по дезинформации и распространению фейков об оружии, которое Украине передают союзники. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что один из сценариев - это фейки о сдаче в плен военных с образцами западного вооружения, передает УНН.
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"Нам известны сценарии россиян. Назову один из них. Они могут запускать фейки, что украинские солдаты сдаются с оружием от союзников, и оно массово переходит на вооружение российской армии. Хочу сразу предупредить такие фейки. Потому что оружие в руках воинов ВСУ исключительно отправляет врага на тот свет", - отметил Ермак.
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупредил, что россия будет пытаться провести кампанию по дезинформации иностранных политиков и СМИ относительно ситуации в Украине, чтобы прервать поставки оружия от других государств.