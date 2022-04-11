У МЗС попередили про спробу рф дезінформувати світ, щоб перервати постачання зброї в Україну

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“росія знає, що постачання зброї є важливим для України, і мобілізує всі зусилля, щоб підірвати їх. москва підготувала масштабну інформаційну кампанію, спрямовану на іноземні ЗМІ та політиків. Їхня фабрика тролів може спамити електронні листи та засипати коментарі дезінформацією про Україну. Не піддавайтеся цьому”, — написав Кулеба.

Додамо

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, які ворог продукував протягом 9 квітня.