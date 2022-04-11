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В МИД предупредили о попытке рф дезинформировать мир, чтобы прервать поставки оружия в Украину

Киев • УНН

 • 292366 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. россия будет пытаться провести кампанию по дезинформации иностранных политиков и СМИ относительно ситуации в Украине, чтобы прервать поставки оружия от других государств. Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет УНН.

В МИД предупредили о попытке рф дезинформировать мир, чтобы прервать поставки оружия в Украину

Цитата

“россия знает, что поставки оружия являются важными для Украины, и мобилизует все усилия, чтобы подорвать их. москва подготовила масштабную информационную кампанию, направленную на иностранные СМИ и политиков. Их фабрика троллей может спамить электронные письма и засыпать комментарии дезинформацией об Украине. Не поддавайтесь этому”, — написал Кулеба.

Добавим 

Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 9 апреля.

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