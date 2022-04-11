В МИД предупредили о попытке рф дезинформировать мир, чтобы прервать поставки оружия в Украину

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“россия знает, что поставки оружия являются важными для Украины, и мобилизует все усилия, чтобы подорвать их. москва подготовила масштабную информационную кампанию, направленную на иностранные СМИ и политиков. Их фабрика троллей может спамить электронные письма и засыпать комментарии дезинформацией об Украине. Не поддавайтесь этому”, — написал Кулеба.

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Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 9 апреля.