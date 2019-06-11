Росія чекає, що її поінформують про зустрічі Зеленського з лідерами Франції та ФРН

"Сподіваюся, що такі сигнали посилаються, тим більше що контакти між президентом Зеленським та керівництвом Франції та Німеччини відбулися і в Парижі, і в Берліні, а міністри закордонних справ Франції та Німеччини відвідували Київ. Сподіваюся, що нам, як учасникам нормандського формату, розкажуть, яка була реакція і про що йшлося на зустрічах, тим більше що знову наші партнери пропонують скликати саміт нормандського формату", - сказав міністр.

Лавров також заявив, що "Європа не повинна займати позицію повного покровительства дій Києва".

До того ж, за його словами, РФ готова зустрічатися в будь-яких конфігураціях в "нормандському форматі".

Як повідомляв УНН, найближчим часом Президент України Володимир Зеленський планує візит до Парижа.