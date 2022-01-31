Робочий тиждень у столиці розпочався із заторів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Станом на 8:20 понеділка, 31 січня, на дорогах Києва помітне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, повідомляє УНН.
Деталі
Затори утворилися на проспектах Валерія Лобановського, Голосіївському, Перемоги, Академіка Палладіна на вулицях Вадима Гетьмана, Великій Васильківській, Жилянській та на бульварі Тараса Шевченка.
Окрім того, було ускладнено рух вулицями Січових Стрільців, Олени Теліги, Богатирською, Полярною, Щусєва та на бульварі Дружби Народів.
На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна та проспектах Миколи Бажана, Визволителів, Соборності.
Рух на мосту Патона було ускладнено в напрямку правого берега. На Південному мосту та мосту Метро спостерігалося незначне ускладнення руху транспорту в напрямку правого берега. На Північному мосту та Дарницькому мосту можна було проїхати вільно.
Доповнення
31 січня на переважній території України очікується невеликий та помірний сніг.