Прогноз погоди на понеділок: сніг та ожеледиця
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Завтра, 31 січня, на переважній території України очікується невеликий та помірний сніг. Про це УНН повідомляє з посилання на інформацію Укргідрометцентру.
Деталі
Невеликий і помірний мокрий сніг, у південній частині та більшості західних областей вдень без істотних опадів.
На дорогах ожеледиця.
Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині вдень 2-6° тепла.
В Карпатах вночі значний, вдень невеликий сніг, пориви вітру 25-30 м/с, хуртовина. Температура вночі та вдень 6-11° морозу.