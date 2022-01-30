Прогноз погоди на понеділок: сніг та ожеледиця

Деталі

Невеликий і помірний мокрий сніг, у південній частині та більшості західних областей вдень без істотних опадів.

На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині вдень 2-6° тепла.

В Карпатах вночі значний, вдень невеликий сніг, пориви вітру 25-30 м/с, хуртовина. Температура вночі та вдень 6-11° морозу.