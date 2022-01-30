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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 20253 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Шахед-136

Прогноз погоди на понеділок: сніг та ожеледиця

Прогноз погоди на понеділок: сніг та ожеледиця

Київ • УНН

 • 33948 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Завтра, 31 січня, на переважній території України очікується невеликий та помірний сніг. Про це УНН повідомляє з посилання на інформацію Укргідрометцентру.

Деталі

Невеликий і помірний мокрий сніг, у південній частині та більшості західних областей вдень без істотних опадів.
На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині вдень 2-6° тепла.

В Карпатах вночі значний, вдень невеликий сніг, пориви вітру 25-30 м/с, хуртовина. Температура вночі та вдень 6-11° морозу.

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