Робочий тиждень у столиці розпочався із заторів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Станом на 8:20 у Києві помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, затори спостерігаються на проспекті Валерія Лобановського, вулиці Миколи Грінченка, Відрадному проспекті, вулиці Новій, Кільцевій дорозі, проспекті Леся Курбаса, проспекті Перемоги, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Юрія Іллєнка, Набережному шосе, вулиці Івана Мазепи, Володимирському узвозі, вулиці Жилянській, вулиці Саксаганського, Голосіївському проспекті, вулиці Богатирській.
На лівому березі затори скували вулицю Оноре де Бальзака, проспект Романа Шухевича, бульвар Перова, вулицю Миропільську, вулицю Братиславську, проспект Соборності, Дарницьке шосе, проспект Миколи Бажана.
Рух Північним мостом, Мостом Метро, Дарницьким мостом, мостом Патона та Південним мостом ускладнено в сторону правого берега.
Нагадаємо, ф'ючерси на нафту марки Brent впали в ціні до 41,42 долара за барель.