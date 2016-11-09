Робочі підгрупи щодо Донбасу розпочали зустріч у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Робочі підгрупи у рамках тристоронньої контаткної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі розпочали зустріч у Мінську. Про це повідомляє прес-служба МЗС Білорусі, передає УНН.
"У Мінську проходить зустріч робочих підгруп тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України", - йдеться у повідомленні у Twitter.
Нагадаємо, зустріч контактної групи щодо Донбасу пройде 9 листопада у Мінську.