РНБО ще не отримало список прихильників режиму Лукашенка для введення санкцій - Данілов

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“У еас є процедури. При всій повазі до пана Єніна, документи має подавати Кабінет міністрів. Це питання має бути спочатку проговорене на засіданні Кабінету міністрів, Кабінет міністрів має прийняти відповідне рішення. Якщо буде таке рішення і подання від прем’єр-міністра, звичайно ми будемо таке питання розглядати. На цю хвилину, таких документів у нас ще немає”, — повідомив Данілов.

Деталі

Раніше сьогодні заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив, що міністерство закордонних справ України підготувало санкційний пакет проти громадян Білорусі, які підтримують режим Олександра Лукашенка, який вже передали до Ради національної безпеки і оборони України.