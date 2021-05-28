РНБО ще не отримало список прихильників режиму Лукашенка для введення санкцій - Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Рада національної безпеки і оборони України ще не отримала санкційний пакет проти громадян Білорусі, які підтримують режим Олександра Лукашенка. Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера”, передає кореспондент УНН.
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“У еас є процедури. При всій повазі до пана Єніна, документи має подавати Кабінет міністрів. Це питання має бути спочатку проговорене на засіданні Кабінету міністрів, Кабінет міністрів має прийняти відповідне рішення. Якщо буде таке рішення і подання від прем’єр-міністра, звичайно ми будемо таке питання розглядати. На цю хвилину, таких документів у нас ще немає”, — повідомив Данілов.
Деталі
Раніше сьогодні заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив, що міністерство закордонних справ України підготувало санкційний пакет проти громадян Білорусі, які підтримують режим Олександра Лукашенка, який вже передали до Ради національної безпеки і оборони України.