Рівень бідності населення РФ збільшився

Зокрема, у вересні 23% російських сімей оцінили своє матеріальне становище як “погане” або “дуже погане”, що на 3 відсоткових пункти більше, ніж у травні. “Хороших” відповідей поменшало — 15% проти 17%.

Крім того, 29% опитаних, тобто практично кожна третя сім’я, заявили, що грошей їм вистачає лише на продукти, а купівля одягу вже стає проблемою. Більше того, 8% росіян зазначили, що “грошей бракує навіть на їжу”.

Найгірші справи у мешканців сіл — 44% селян заявили про нестачу грошей на базові товари та продукти. У порівнянні з травнем їх частка зросла на 4 процентних пункти.

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Значно погіршилося становище багатодітних сімей (5 і більше осіб): у травні вкрай бідних серед них було 34%, а у вересні — вже 40-43%.

Відповідно до даних ВШЕ, мають проблеми росіяни й на ринку праці, про що повідомили 40% опитаних.

У кожній п’ятій родині хоча б одна особа зіткнулася зі зниженням зарплати, або з затримкою її виплати. Із 4% до 6% зросла частка тих, кого змусили перейти на неповний робочий тиждень, побільшала й кількість тих, хто втратив роботу — з 6,5% до 9,5%.

При цьому кожна четверта сім’я повідомила, що через проблеми з фінансами не змогла оплатити комуналку за останні три місяці, 17% не змогли придбати ліки.

Побільшало й пенсіонерів, які скаржаться на фінансові труднощі, їх частка виросла за рік в 1,2 рази (38% у вересні 2017 року, проти 31% у вересні 2016 року).

“Найактуальнішою для непрацюючих пенсіонерів проблемою залишається купівля медикаментів”, — зауважили у ВШЕ. Про такі труднощі повідомили 25% опитаних.

Крім того, на 7 процентних пунктів (проти травня поточного року) зросла й кількість тих, хто вважає, що економічна криза в Росії триває. Так вважають 77% опитаних, як і рік тому.

Нагадаємо, згідно з даними ООН міжнародні економічні санкції проти Росії призвели до прямих втрат країни в сумі 55 млрд доларів з тих пір, як вони стали застосовуватися в 2014 році.