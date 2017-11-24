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Уровень бедности населения РФ увеличился

Уровень бедности населения РФ увеличился

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. В конце 2017 уровень бедности в России начал расти и задел практически все уязвимые группы граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Высшей школой экономики (ВШЭ), передает УНН.

В частности, в сентябре 23% российских семей оценили свое материальное положение как "плохое" или "очень плохое", что на 3 процентных пункта больше, чем в мае. "Хороших" ответов меньше - 15% против 17%.

Кроме того, 29% опрошенных, то есть практически каждая третья семья, заявили, что денег им хватает только на продукты, а покупка одежды уже становится проблемой. Более того, 8% россиян отметили, что "денег не хватает даже на еду".

Хуже всего дела у жителей сел - 44% крестьян заявили о нехватке денег на базовые товары и продукты. По сравнению с маем их доля выросла на 4 процентных пункта.

Значительно ухудшилось положение многодетных семей (5 и более человек): в мае крайне бедных среди них было 34%, а в сентябре - уже 40-43%.

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Согласно данным ВШЭ, имеют проблемы россияне и на рынке труда, о чем сообщили 40% опрошенных.

В каждой пятой семье хотя бы один человек столкнулась со снижением зарплаты, или с задержкой ее выплаты. С 4% до 6% выросла доля тех, кого заставили перейти на неполную рабочую неделю, увеличилось и количество тех, кто потерял работу - с 6,5% до 9,5%.

При этом каждая четвертая семья сообщила, что из-за проблем с финансами не смогла оплатить коммуналку за последние три месяца, 17% не смогли купить лекарства.

Увеличилось и кошличество пенсионеров, которые жалуются на финансовые трудности, их доля выросла за год в 1,2 раза (38% в сентябре 2017 года, против 31% в сентябре 2016 года).

"Самой актуальной для неработающих пенсионеров проблемой остается покупка медикаментов", - отметили в ВШЭ. О таких трудностях сообщили 25% опрошенных.

Кроме того, на 7 процентных пунктов (против мая текущего года) выросло и количество тех, кто считает, что экономический кризис в России продолжается. Так считают 77% опрошенных, как и года назад.

Напомним, по данным ООН международные экономические санкции против России привели к прямым потерям страны в сумме 55 млрд долларов с тех пор, как они стали применяться в 2014 году.

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