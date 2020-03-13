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Рішення КСУ щодо судової реформи приймалося з позиції збереження незалежності суддів - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Рішення КСУ про невідповідность окремих положень судової реформи ОП Конституції України, з одного боку, викликало дискусії у суспільстві. Але, це рішення КСУ приймав з огляду на гарантування незалежності суддів в Україні. Про це у коментарі УНН розповів експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ Богдан Бондаренко.

“Так, КСУ, серед іншого, вказав що має бути виправлено положення про скорочення ВСУ до 100 осіб, зазначив, що це є неконституційним. Чому? Бо це, по суті, є прихованою формою звільнення суддів ВСУ. У нас є конкретні підстави для їх звільнення, а тут у нас хитрим підходом, все одно як, але 100 осіб із Верховного Суду кудись мали б подітися. А куди ж вони дінуться?

Далі, питання щодо зарплат. Це, мабуть, одна із найбільш неоднозначних ситуацій. Складність у тому, що „реформа Зеленського“ говорила про те, що власне будуть змінюватися зарплати суддів Верховного Суду і так само суддів КСУ. Зниження, що було запропоноване, — не критичне. Але КСУ скасував це не через призму цифр. КСУ розглядає це через призму того, що вплив на заробітні плати — це вплив на суддів.

Якщо завтра, наприклад, візьме парламент і зробить зарплату 10 грн... Тобто КСУ розглядав це питання через призму самого підходу до незалежності суддів в Україні”, — пояснив Бондаренко.

Нагадаємо, КСУ визнав неконституційними низку положень закону Зеленського про судову реформу.

Як писав УНН, за словами колишнього постійного представника Верховної Ради України у Конституційному Суді Анатолія Селіванова, рішення КСУ щодо судової реформи відповідає рекомендаціям Європи.

Українські Національні Новини

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