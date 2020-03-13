Рішення КСУ щодо судової реформи приймалося з позиції збереження незалежності суддів - експерт

КИЇВ. 13 березня. УНН. Рішення КСУ про невідповідность окремих положень судової реформи ОП Конституції України, з одного боку, викликало дискусії у суспільстві. Але, це рішення КСУ приймав з огляду на гарантування незалежності суддів в Україні. Про це у коментарі УНН розповів експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ Богдан Бондаренко.