Ринку землі не буде до створення ефективного реєстру - Порошенко

"Кардинально мене непокоїть і незадовольняє стан справ в земельному кадастрі щодо оцифрування земельного кадастру", - сказав П.Порошенко.

З його слів, за різними оцінками, "на сьогодні оцифровано в межах 50%, хтось каже 40, хтось каже 60, але це є абсолютно неприйнятно".

"Ми переговорили із урядом, у нас є окрема програма Світового банку, виділено, якщо не помиляюсь, біля 80 млн дол. на це: воз і нині там. Ні про який ринок землі, ні про яке продовження земельних реформ, ні про яку боротьбу із рейдерством, ні про що ми не будемо говорити, поки у нас не буде прозорого і ефективного реєстру", - зазначив він.

Нагадаємо, П.Порошенко анонсував "земельний" закон, який знищить поле для корупції.