Рынка земли не будет до создания эффективного реестра - Порошенко

"Кардинально меня беспокоит и удовлетворяет состояние дел в земельном кадастре по оцифровке земельного кадастра", - сказал П.Порошенко.

По его словам, по разным оценкам, "сегодня оцифровано в пределах 50%, кто-то говорит 40, кто-то говорит 60, но это абсолютно неприемлемо".

"Мы переговорили с правительством, у нас есть отдельная программа Всемирного банка, выделено, если не ошибаюсь, около 80 млн долл. на это: воз и ныне там. Ни о каком рынке земли, ни о каком продолжении земельных реформ, ни о какой борьбе с рейдерством, ни о чем мы не будем говорить, пока у нас не будет прозрачного и эффективного реестра", - отметил он.

Напомним, П.Порошенко анонсировал "земельный" закон, который уничтожит поле для коррупции.