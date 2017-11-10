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Рынка земли не будет до создания эффективного реестра - Порошенко

Рынка земли не будет до создания эффективного реестра - Порошенко

Киев  •  УНН

 • 12930 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Ни о каком рынке земли не может идти речь, пока в Украине не заработает прозрачный и эффективный реестр, а сегодня положение дел по оцифровке земельного кадастра является неудовлетворительным. Об этом заявил Президент Петр Порошенко в начале заседания Национального совета реформ, передает корреспондент УНН.

"Кардинально меня беспокоит и удовлетворяет состояние дел в земельном кадастре по оцифровке земельного кадастра", - сказал П.Порошенко.

По его словам, по разным оценкам, "сегодня оцифровано в пределах 50%, кто-то говорит 40, кто-то говорит 60, но это абсолютно неприемлемо".

"Мы переговорили с правительством, у нас есть отдельная программа Всемирного банка, выделено, если не ошибаюсь, около 80 млн долл. на это: воз и ныне там. Ни о каком рынке земли, ни о каком продолжении земельных реформ, ни о какой борьбе с рейдерством, ни о чем мы не будем говорить, пока у нас не будет прозрачного и эффективного реестра", - отметил он.

Напомним, П.Порошенко анонсировал "земельный" закон, который уничтожит поле для коррупции.

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