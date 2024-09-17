Рятувальники Черкащини отримали допомогу на 3,3 млн грн від Червоного Хреста
Київ • УНН
44 пожежні команди Черкаської області отримали обладнання на суму понад 3,3 млн грн від Товариства Червоного Хреста. Допомога включає спеціальні костюми, протипожежні ковдри та інше необхідне обладнання.
Сьогодні рятувальники Черкащини отримали потужну підтримку на суму понад 3,3 мільйона гривень. Допомогу отримали 44 місцеві та добровільні пожежні команди, які діють у області. Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, передає УНН.
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У пожежних наборах, які передали рятувальникам, міститься найнеобхідніше для їхньої роботи: від спеціальних костюмів до протипожежних ковдр. Загалом до складу допомоги входять десятки найменувань обладнання, необхідного для ефективної роботи пожежників.
"Отримали цю масштабну допомогу від Товариства Червоного Хреста в Україні. Дякую обласній організації за стабільне партнерство!" — підкреслив Ігор Табурець.
Варто зазначити, що нещодавно Черкаська обласна організація Товариства Червоного Хреста України офіційно стала частиною сил цивільного захисту області. Це потужне підсилення, яке вже неодноразово довело свою ефективність у реальних умовах.
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