Спасатели Черкасской области получили помощь на 3,3 млн грн от Красного Креста

Сегодня спасатели Черкасской области получили мощную поддержку на сумму более 3,3 миллиона гривен. Помощь получили 44 местные и добровольные пожарные команды, которые действуют в области. Об этом сообщил председатель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, передает УНН.

Детали

В пожарных наборах, которые передали спасателям, содержится самое необходимое для их работы: от специальных костюмов до противопожарных одеял. Всего в состав помощи входят десятки наименований оборудования, необходимого для эффективной работы пожарных.

«Получили эту масштабную помощь от Общества Красного Креста в Украине. Спасибо областной организации за стабильное партнерство!» - подчеркнул Игорь Табурец.

Стоит отметить, что недавно Черкасская областная организация Общества Красного Креста Украины официально стала частью сил гражданской защиты области. Это мощное усиление, которое уже неоднократно доказало свою эффективность в реальных условиях.

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