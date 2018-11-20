РФ виходить в ефір на авіачастотах України

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Російська Федерація створює загрозу в повітряному просторі України, втручаючись в роботу центрів організації польотів Одеського і Дніпропетровського підрозділів ДП ​​"Украерорух". Про це свідчать дані, зазначені в фінансовому плані держпідприємства на 2019 рік, передає УНН.

“Російська Федерація зухвало ігнорує принципи встановлення меж районів польотної інформації, викладені в Чиказької конвенції та Додатках до неї, і здійснює постійні незаконні втручання в роботу центрів ОрПР Одеського і Дніпропетровського РСП з виходом в ефір на радіочастотах, що належать Україні”, — повідомляється в документі.

Також наголошується, що у зв’язку з анексією Криму ДП “Украерорух” втратив контроль над переважною частиною транзитного потенціалу свого повітряного простору, зокрема щодо польотів з країн Європи до країн Азії та Близького Сходу.

На території Криму залишився і структурний підрозділ “Кримаерорух” вартістю в 547 млн ​​грн, а також інші активи ДП “Украерорух” вартістю 17 млн ​​грн.

Для повернення зазначеного майна ДП “Украерорух” планує залучити в наступному році міжнародних юристів, заплативши їм близько 200 млн грн бюджетних коштів.

Варто відзначити, що в документі не вказано, за яким принципом відбудеться їх відбір.

“З моменту окупації Криму пройшло більше 4 років. Заходи щодо повернення активів приймати треба, але вони повинні бути абсолютно прозорими для українців, для платників податків. Ми повинні знати про те, яку кількість юристів залучили, скільки кримінальних справ відкрили.

Іншими словами — „Украерорух“ повинен розповідати нам про кожен крок, зроблений в цьому напрямку. в іншому випадку — на цьому тлі може бути багато порушень і зловживань, від нас можуть приховати”, - прокоментував ситуацію народний депутат VI скликання ВР, співавтор Кримінального кодексу України Юрій Кармазін.

Разом з тим, прозорість використання держкоштів — це один з найбільш спірних моментів в ДП “Украерорух”. В останньому своєму аудиті Рахункова палата вказує, що керівництво держпідприємства неефективно витратило 800 млн грн.

Що, нагадаємо, не завадило керівнику держпідприємства Дмитру Бабейчуку підняти в наступному році собі зарплату в три рази.

Як повідомляють ЗМІ, Дмитро Бабейчук призначений на посаду за квотою “Народного фронту”. З цієї ж лінії призначений і його куратор — міністр інфраструктури Володимир Омелян, який раніше відповідав за комунікацію МЗС України з РФ.

Майже рік Омелян і Бабейчук противляться волі колективу ДП “Украерорух”, який закликає міністра звільнити главу держпідприємства за підозру в корупції.

Суперечка між працівниками держпідприємства і Бабейчука взявся розглядати спецорган — Національна служба посередництва і примирення.

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