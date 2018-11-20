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РФ выходит в эфир на авиачастотах Украины

РФ выходит в эфир на авиачастотах Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 ноября. УНН. Российская Федерация создает угрозу в воздушном пространстве Украины, вмешиваясь в роботу центров организации полетов Одесского и Днепропетровского подразделений ГП “Украэрорух”. Об этом свидетельствуют данные, указанные в финансовом плане госпредприятия на 2019 год, передает УНН.

“Российская Федерация вызывающе игнорирует принципы установления границ районов полетной информации, изложенные в Чикагской конвенции и Приложениях к ней, и осуществляет постоянные незаконные вмешательства в работу центров ОВД Одесского и Днепропетровского РСП с выходом в эфир на радиочастотах, принадлежащих Украине”, — сообщается в документе.

Также отмечается, что в связи с аннексией Крыма ГП “Украэрорух” утратил контроль за преимущественной частью транзитного потенциала своего воздушного пространства, в частности касательно полетов из стран Европы в страны Азии и Ближнего Востока.

На территории Крыма осталось и структурное подразделение “Крымаэрорух”, стоимостью в 547 млн грн, а также другие активы ГП “Украэрорух”, стоимостью 17 млн грн.

Для возврата указанного имущества ГП “Украэрорух” планирует привлечь в следующем году международных юристов, заплатив им около 200 млн грн бюджетных средств.

Стоит отметить, что в документе не указано, по какому принципу состоится их отбор.

“С момента оккупации Крыма прошло более 4 лет. Меры по возвращению активов принимать надо, но они должны быть абсолютно прозрачными для украинцев, для налогоплательщиков. Мы должны знать о том, какое количество юристов привлекли, сколько уголовных дел открыли.

Иными словами — „Украэрорух“ должен рассказывать нам о каждом шаге, сделанном в этом направлении. в противном случае — на этом фоне может быть много нарушений и злоупотреблений, от нас могут скрыть”, — прокомментировал ситуацию народный депутат VI созыва ВР, соавтор Уголовного кодекса Украины Юрий Кармазин.

Вместе с тем, прозрачность использования госсредств — это один из самых спорных моментов в ГП “Украэрорух”. В последнем своем аудите Счетная палата указывает, что руководство госпредприятия неэффективно растратило 800 млн грн.

Что, напомним, не помешало руководителю госпредприятия Дмитрию Бабейчуку поднять в следующем году себе зарплату в три раза.

Как сообщают СМИ, Дмитрий Бабейчук назначен на должность по квоте “Народного фронта”. По этой же линии назначен и его куратор — министр инфраструктуры Владимир Омелян, ранее отвечавший за коммуникацию МИД Украины с РФ.

Почти год Омелян и Бабейчук противятся воле коллектива ГП “Украэрорух”, призывающего министра уволить главу госпредприятия за подозрение в коррупции.

Спор между работниками госпредприятия и Бабейчуком взялся рассматривать спецорган — Национальная служба посредничества и примирения.

Украинские Национальные Новости

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