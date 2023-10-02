рф ударила по Куп’янську керованою авіабомбою: пошкоджено житлові будинки

Деталі

За словами Синєгубова, пошкоджено як мінімум 7 житлових будинків, знищені автомобілі цивільного населення. На цю хвилину інформації про поранених немає.

Підрозділи ДСНС ліквідовують наслідки влучань.

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Як повідомляв голова Харківської ОВА, російські війска завдали щонайменше п'ять ударів за межами Харкова, є влучання С-300.