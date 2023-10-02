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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

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рф ударила по Купянску управляемой авиабомбой: повреждены жилые дома

рф ударила по Купянску управляемой авиабомбой: повреждены жилые дома

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 октября. УНН. Армия рф нанесла удар по городу Купянск. Предварительные данные - попадание управляемой авиабомбой. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

По словам Синегубова, повреждены как минимум 7 жилых домов, уничтожены автомобили гражданского населения. На эту минуту информации о раненых нет.

Подразделения ГСЧС ликвидируют последствия попаданий.

Ранее

Как сообщал председатель Харьковской ОГА, российские войска нанесли по меньшей мере пять ударов за пределами Харькова, есть попадания С-300.

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