рф ударила по Купянску управляемой авиабомбой: повреждены жилые дома
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Армия рф нанесла удар по городу Купянск. Предварительные данные - попадание управляемой авиабомбой. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
По словам Синегубова, повреждены как минимум 7 жилых домов, уничтожены автомобили гражданского населения. На эту минуту информации о раненых нет.
Подразделения ГСЧС ликвидируют последствия попаданий.
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Как сообщал председатель Харьковской ОГА, российские войска нанесли по меньшей мере пять ударов за пределами Харькова, есть попадания С-300.