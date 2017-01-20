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РФ стягує до кордону з Україною понад 10 тис. військових - Генштаб

Київ • УНН

 • 23749 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Росія формує біля кордону з Україною мотострілкову дивізію, до складу якої входять більше 10 тисяч військовослужбовців. Про це повідомили у прес-службі Генштабу ЗСУ, передає УНН.

"Поблизу кордонів з Україною формується 150-амотострілкова дивізія, яка налічує більше 10 тисяч військовослужбовців. Зазначена інформація надана інспекційній групі представниками Міноборони Росії. Оприлюднена дата початку формування дивізії 10 січня 2017 року", - йдеться у повідомленні.

Також у повідомленні зазначили, що Росія не виконує обіцянки, які вона дала державам-учасницям ОБСЄ у листопаді 2016 року щодо того, що вона не планує у 2017 році збільшення чисельності особового складу регулярних формувань та бойових частин у відповідності до пункту 10.3 Віденського документу 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки.

"Крім цього, порушено пункт 10.3.3 ВД-2011, в якому зазначається, що у випадку, коли така інформація не може бути представлена у щорічному обміні воєнною інформацією, ця інформація буде надаватися офіційною мережею ОБСЄ за 42 доби до такого збільшення чисельності особового складу або з початком такого збільшення", - додали у Генштабі.

Нагадаємо, військовий комітет НАТО висловив одностайну підтримку Україні в умовах російської агресії. Про це повідомив начальник Генерального штабу України - Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Муженко за результатами засідання Військового комітету Україна-НАТО сьогодні в Брюсселі.

 

Українські Національні Новини

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