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РФ стягивает к границе с Украиной более 10 тыс. военных - Генштаб

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 января. УНН. Россия формирует возле границы с Украиной мотострелковую дивизию, в состав которой входят более 10 тысяч военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ, передает УНН.

"Вблизи границы с Украиной формируется 150-ая мотострелковая дивизия, насчитывающая более 10 тысяч военнослужащих. Указанная информация предоставлена ​​инспекционной группе представителями Минобороны России. Обнародована дата начала формирования дивизии 10 января 2017 года", - говорится в сообщении.

Также в сообщении отметили, что Россия не выполняет обещания, которые она дала государствам-участникам ОБСЕ в ноябре 2016 года о том, что она не планирует в 2017 году увеличение численности личного состава регулярных формирований и боевых частей в соответствии с пунктом 10.3 Венского документа 2011 года о мероприятиях укрепления доверия и безопасности.

"Кроме этого, нарушен пункт 10.3.3 ВД-2011, в котором отмечается, что в случае, когда такая информация не может быть представлена ​​в ежегодном обмене военной информацией, эта информация будет предоставляться официальной сетью ОБСЕ за 42 суток до такого увеличения численности личного состава или с началом такого увеличения", - добавили в Генштабе.

Напомним, военный комитет НАТО выразил единодушную поддержку Украине в условиях российской агрессии. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Украины - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко по результатам заседания Военного комитета Украина-НАТО сегодня в Брюсселе.

 

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