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РФ незаконно утримує близько 120 українців з політичних мотивів - МЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. На сьогодні Російська Федерація незаконно утримує чи ув’язнює з політичних мотивів близько 120 незгодних громадян України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МЗС.

“Минуло 4 роки від заборони діяльності Меджлісу кримськотатарського народу російською окупаційною адміністрацією на тимчасово окупованій території України – в Автономній Республіці Крим та міста Севастополь. Пізніше вища судова інстанція держави-окупанта підтримала це незаконне рішення”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що заборона вищого представницько-виконавчого органу кримських татар окупаційною владою стала черговим свідченням грубого порушення міжнародного гуманітарного права і прав людини, а також виявом расової дискримінації. У такий спосіб переслідують та залякують тих, хто незгодний з окупацією півострова та фіктивними результатами так званого "референдуму" від 16 березня 2014 року, який організовували фактично під дулами автоматів окупаційних військ, і який світова спільнота визнала незаконним.

“На сьогодні у рамках триваючих репресій проти незгодних, близько 120 громадян України, більшість з яких є кримськими татарами, незаконно утримуються або засуджені Росією з політичних мотивів на території РФ та тимчасово окупованого Криму. Протягом останніх півроку окупаційна адміністрація виносить масові попередження про неприпустимість порушення "закону про мітинги та зібрання" членам Меджлісу кримськотатарського народу, активістам кримськотатарского національного руху, зокрема Еміне Авамілевій, Абдурешиту Джеппарову та іншим активістам”, - повідомили у пресслужбі.

Зазначається, що 19 квітня 2017 Міжнародний Суд ООН в наказі зобов’язав Росію "утриматись від вжиття чи підтримання обмежень відносно можливості кримських татар зберегти власні представницькі інституції, включаючи Меджліс". Однак, Росія свідомо ігнорує цей наказ.

“Питання невиконання Росією Наказу буде розглядатись Міжнародним Судом ООН вже під час розгляду справи по суті. У цьому зв’язку закликаємо світову спільноту продовжувати чинити тиск щодо Росії та посилювати санкції з метою забезпечення виконання Наказу МС ООН та припинення утисків кримськотатарської спільноти в Криму”,- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупаційна влада масово надсилала "попередження" для кримськотатарських активістів.

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