Окупаційна влада масово надсилає "попередження" для кримськотатарських активістів - Мінреінтеграції
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. До міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з тимчасово окупованого Росією Криму надходять повідомлення, що російська окупаційна адміністрація масово надсилає "попередження" кримськотатарським активістам з метою недопущення організації на півострові будь-яких публічних заходів під виглядом "боротьби з екстремізмом". Про це йдеться у повідомленні пресслужби Мінреінтеграції, передає УНН.
Так, повідомляється, що за останні два дні зафіксовано десятки подібних фактів у Бахчисараї, Судаку, Сімферопольському, Ічкінському та інших районах.
У міністерстві підкреслюють, що зазначені акти не пов’язані з протидією епідемії коронавірусу, а є ще одним проявом тиску, адже "попередження" доставляють працівники окупаційної "поліції", які, залякуючи кримчан, намагаються відмовити їх навіть від одноосібних акцій солідарності та вшанування пам’яті.
У Мінреінтеграції висловили стурбованість через те, що окупаційна влада намагається обмежити будь-які заходи корінного народу, у тому числі - з вшанування пам’яті жертв Геноциду кримськотатарського народу 18 травня та акції до Дня кримськотатарського прапору 26 червня.
"Власне, дивною є спроба обмежити навіть одноосібні заходи, які можуть відбутися аж наприкінці травня і наприкінці червня. З таким успіхом, посилаючись на боротьбу з екстремізмом або на коронавірус, зараз вони почнуть забороняти наперед і Курбан-байрам. Доволі незвичайним це виглядає і через те, що всі ці передчасні заборони для кримських татар відбуваються на тлі масових репетицій окупаційною владою параду до 9 травня, залучаючи при цьому, навіть неповнолітніх дітей. Такі вибіркові й передчасні заборони - це грубе порушення прав корінного народу", - заявив віце-прем’єр-міністр України Олексій Резніков.
Зі слів віце-прем'єра, зазначені факти будуть доведені до відома міжнародних моніторингових місій.
Як повідомлялося в УНН, в окупованому Криму через коронавірус заблоковано лікарню в Армянську та цехи заводу "Кримський Титан".