Окупаційна влада масово надсилає "попередження" для кримськотатарських активістів - Мінреінтеграції

КИЇВ. 10 квітня. УНН. До міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з тимчасово окупованого Росією Криму надходять повідомлення, що російська окупаційна адміністрація масово надсилає "попередження" кримськотатарським активістам з метою недопущення організації на півострові будь-яких публічних заходів під виглядом "боротьби з екстремізмом". Про це йдеться у повідомленні пресслужби Мінреінтеграції, передає УНН.