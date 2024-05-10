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рф несе серйозні втрати на острові Нестрига: Плетенчук озвучив цифри

рф несе серйозні втрати на острові Нестрига: Плетенчук озвучив цифри

Київ • УНН

 • 20159 перегляди

На острові Нестрига тривають інтенсивні бої, тільки за минулу добу противник зазнав 115 втрат, половина з яких - безповоротні, повідомляє речник Сил оборони Півдня.

На острові Нестрига тривають інтенсивні бойові дії, ворог зазнає значних втрат. Лише за минулу добу було 115 втрат з боку росії, половина з них безповоротна. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Тривають постійно бойові дії, вони намагаються висадитися туди періодично. Тому, відповідно, ми вимушені відбивати ці атаки. Там зараз велика щільність FPV-дронів, мова про сотні, але і з нашої сторони так само вони застосовуються 

- каже Плетенчук.

Він розповів, що у плані застосування FPV-дронів ми не поступаємось.

Вчора у них загалом в нашому напрямку 115 особового складу було втрат, половина з них безповоротна. Просто уявіть собі, 60 чоловіків у віці "продуктивному", грубо кажучи, це таке невелике підприємство, наприклад, десь в росії могло б бути. От вчора вони їх втратили: половина загиблими і ще стільки ж інвалідами. Тому, в принципі, так, рф несе там серйозні втрати 

- додав речник.

Нагадаємо

За словами Плетенчука, на півдні противник продовжує активні штурмові дії по всьому фронту, здійснюючи численні невдалі спроби штурму українських позицій у Роботиному, Кринках та інших районах, зазнаючи втрат і змушений відступати, а також проводячи атаки з безпілотників, які були відбиті.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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