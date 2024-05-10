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рф несет серьезные потери на острове Нестрига: Плетенчук озвучил цифры

рф несет серьезные потери на острове Нестрига: Плетенчук озвучил цифры

Киев  •  УНН

10 мая 2024, 13:36  •  7757 просмотра

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На острове Нестрига продолжаются интенсивные бои, только за минувшие сутки противник понес 115 потерь, половина из которых - безвозвратные, сообщает спикер Сил обороны Юга.

На острове Нестрига продолжаются интенсивные боевые действия, враг несет значительные потери. Только за минувшие сутки было 115 потерь со стороны россии, половина из них безвозвратная. Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Продолжаются постоянно боевые действия, они пытаются высадиться туда периодически. Поэтому, соответственно, мы вынуждены отражать эти атаки. Там сейчас большая плотность FPV-дронов, речь о сотнях, но и с нашей стороны так же они применяются 

- говорит Плетенчук.

Он рассказал, что в плане применения FPV-дронов мы не уступаем.

Вчера у них в целом в нашем направлении 115 личного состава было потерь, половина из них безвозвратная. Просто представьте себе, 60 мужчин в возрасте "продуктивном", грубо говоря, это такое небольшое предприятие, например, где-то в россии могло бы быть. Вот вчера они их потеряли: половина погибшими и еще столько же инвалидами. Поэтому, в принципе, да, рф несет там серьезные потери 

- добавил спикер.

Напомним

По словам Плетенчука, на юге противник продолжает активные штурмовые действия по всему фронту, совершая многочисленные неудачные попытки штурма украинских позиций в Роботино, Крынках и других районах, неся потери и вынужден отступать, а также проводя атаки с беспилотников, которые были отбиты.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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