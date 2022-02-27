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Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
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09:04 • 37633 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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РФ накопичує авіаційну техніку в Білорусі: літаки злітають в напрямку України

РФ накопичує авіаційну техніку в Білорусі: літаки злітають в напрямку України

Київ • УНН

 • 260660 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Росія продовжує накопичувати авіаційну техніку на території Білорусі. Про це повідомили у Генштабі, передає УНН.

Деталі

На території республіки Росія продовжує активізацію спецпризначенців.

На аеродромі Мачулищі зосереджено понад 50 літаків, 10 вертольотів та 2 літака Ан-124. З аеродромів Барановичі та Мачулищі постійно злітають транспортні літаки в напрямку України.

Білоруське командування привело у бойову готовність частину своїх підрозділів.

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