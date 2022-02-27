РФ накопичує авіаційну техніку в Білорусі: літаки злітають в напрямку України
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Росія продовжує накопичувати авіаційну техніку на території Білорусі. Про це повідомили у Генштабі, передає УНН.
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На території республіки Росія продовжує активізацію спецпризначенців.
На аеродромі Мачулищі зосереджено понад 50 літаків, 10 вертольотів та 2 літака Ан-124. З аеродромів Барановичі та Мачулищі постійно злітають транспортні літаки в напрямку України.
Білоруське командування привело у бойову готовність частину своїх підрозділів.