РФ накапливает авиационную технику в Беларуси: самолеты взлетают в направлении Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Россия продолжает накапливать авиационную технику на территории Беларуси. Об этом сообщили в Генштабе, передает УНН.
Детали
На территории республики Россия продолжает активизацию спецназовцев.
На аэродроме Мачулищи сосредоточено свыше 50 самолетов, 10 вертолетов и 2 самолета Ан-124. С аэродромов Барановичи и Мачулищи постоянно взлетают транспортные самолеты в направлении Украины.
Белорусское командование привело в боевую готовность часть своих подразделений.