рф минулого місяця намагалася завдати ракетного удару по цивільному судну в Чорному морі - Сунак

Цитата

“Сьогодні я можу сказати Палаті представників, що завдяки розсекреченим даним розвідки ми знаємо, що 24 серпня російські військові націлили на цивільне вантажне судно в Чорному морі кількома ракетами, демонструючи, наскільки відчайдушний путін”, — сказав Сунак.

Додамо

Guardian, посилаючись на Міністерство закордонних справ Великої Британії, повідомляє, що атаки були “зірвані українськими силами, які збили кілька ракет, що прямували до Одеського порту”.

“Ракети, серед яких дві ракети „Калібр“, випущені з ракетоносця Чорноморського флоту, були успішно збиті збройними силами України 24 серпня”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що розвіддані показують, що ймовірною ціллю було вантажне судно під прапором Ліберії, яке стояло в порту.

Доповнення

В серпні повідомлялося, що через атаки рф “шахедами” на порт Ізмаїл було знищено 13 тисяч тонн зерна.