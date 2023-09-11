рф в прошлом месяце пыталась нанести ракетный удар по гражданскому судну в Черном море - Сунак

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Киев • УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что 24 августа россия пыталась нанести ракетный удар по гражданскому грузовому судну в Черном море. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство иностранных дел Великобритании.

Цитата

“Сегодня я могу сказать Палате представителей, что благодаря рассекреченным данным разведки мы знаем, что 24 августа российские военные нацелили на гражданское грузовое судно в Черном море несколькими ракетами, демонстрируя, насколько отчаянный путин”, — сказал Сунак.

Добавим

Guardian, ссылаясь на Министерство иностранных дел Великобритании, сообщает, что атаки были “сорваны украинскими силами, которые сбили несколько ракет, направлявшихся к Одесскому порту”.

“Ракеты, среди которых две ракеты "Калибр", выпущенные с ракетоносца Черноморского флота, были успешно сбиты вооруженными силами Украины 24 августа”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что разведданные показывают, что вероятной целью было грузовое судно под флагом Либерии, которое стояло в порту.

Дополнение

В августе сообщалось, что из-за атаки рф ““шахедами” на порт Измаил было уничтожено 13 тысяч тонн зерна.

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