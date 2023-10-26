рф активно нарощує виробничі потужності на своїх військових заводах: супутникові знімки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Аналіз супутникових знімків вказує на те, що росія активно нарощує виробничі потужності на своїх військових заводах. Мова йде про підприємства, які виробляють та ремонтують тактичні і стратегічні літаки, бойові вертольоти, а також збирають військові дрони та керовані боєприпаси. Супутник зафіксував розбудову низки підприємств військового і подвійного призначення, появу нових ангарів та цехів, передає УНН із посиланням на «Схеми».
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«Схеми» за допомогою супутникових знімків виявили помітні зміни на територіях російських підприємств, які виробляють та ремонтують тактичні і стратегічні літаки, бойові вертольоти, а також збирають військові дрони та керовані боєприпаси», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Так, наводиться декілька прикладів, які були помічені:
• Казанський авіаційний завод
На цьому заводі зі структури державної корпорації «Ростех» будують та ремонтують стратегічні бомбардувальники, наприклад, Ту-22м3 та Ту-160, з яких Росія запускає ракети по Україні.
Ще у 2018-му на території почали зводити новий великий ангар, але у 2022-му будівництво прискорилось – і вже цьогоріч його майже добудували. На думку військових експертів, у цьому цеху також можуть ремонтувати та модернізувати стратегічні бомбардувальники.
• Іркутський авіаційний завод
Профіль цього підприємства – ремонт та виробництво винищувачів Су-30 всіх модифікацій.
У період з 2019-го по 2021 рік на території заводу з’явився ангар з виходом на авіасмугу, а вже в цьому році закінчується будівництво іншого, схожого об’єкту. Такі приміщення, на думку авіаексперта Храпчинського, можуть використовувати для ремонту цивільних бортів типу Sukhoi Superjet та винищувачів типу Су-30.
• Дубнянський машинобудівний завод та «Кронштадт»
На території підприємства у місті Дубна Московської області, зокрема, знаходиться Машинобудівне конструкторське бюро «Радуга», яке виробляє такі ракети, як Х-22, Х-55, Х-101.
У 2021 році тут почали зводити велику будівлю, а добудували вже у цьому році. Це – новий приватний завод з виробництва російських БПЛА, який належить компанії «Кронштадт» (фірма пов’язана з холдингом «АФК-Система» російського олігарха Євтушенкова). Профіль підприємства – випуск військових дронів під брендом «Оріон», «Геліос» та інших, з різними модифікаціями – від розвідувальних до ударних.
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