рф активно нарощує виробничі потужності на своїх військових заводах: супутникові знімки

$41.400.00
45.840.00
ukru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 13585 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 81772 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 159934 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 159744 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 130305 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 135222 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86663 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93648 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99264 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89887 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1м/с
71%
Популярнi новини

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 8726 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 10650 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 10561 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 10303 перегляди

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 7520 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 159744 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 226917 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 375937 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 312246 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 420131 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 9052 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15857 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32625 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 29336 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 130305 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

рф активно нарощує виробничі потужності на своїх військових заводах: супутникові знімки

Київ • УНН

 • 98981 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Аналіз супутникових знімків вказує на те, що росія активно нарощує виробничі потужності на своїх військових заводах. Мова йде про підприємства, які виробляють та ремонтують тактичні і стратегічні літаки, бойові вертольоти, а також збирають військові дрони та керовані боєприпаси. Супутник зафіксував розбудову низки підприємств військового і подвійного призначення, появу нових ангарів та цехів, передає УНН із посиланням на «Схеми».

рф активно нарощує виробничі потужності на своїх військових заводах: супутникові знімки

Цитата

«Схеми» за допомогою супутникових знімків виявили помітні зміни на територіях російських підприємств, які виробляють та ремонтують тактичні і стратегічні літаки, бойові вертольоти, а також збирають військові дрони та керовані боєприпаси», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Так, наводиться декілька прикладів, які були помічені:

• Казанський авіаційний завод

На цьому заводі зі структури державної корпорації «Ростех» будують та ремонтують стратегічні бомбардувальники, наприклад, Ту-22м3 та Ту-160, з яких Росія запускає ракети по Україні.

Ще у 2018-му на території почали зводити новий великий ангар, але у 2022-му будівництво прискорилось – і вже цьогоріч його майже добудували. На думку військових експертів, у цьому цеху також можуть ремонтувати та модернізувати стратегічні бомбардувальники.

• Іркутський авіаційний завод

Профіль цього підприємства – ремонт та виробництво винищувачів Су-30 всіх модифікацій.

У період з 2019-го по 2021 рік на території заводу з’явився ангар з виходом на авіасмугу, а вже в цьому році закінчується будівництво іншого, схожого об’єкту. Такі приміщення, на думку авіаексперта Храпчинського, можуть використовувати для ремонту цивільних бортів типу Sukhoi Superjet та винищувачів типу Су-30.

• Дубнянський машинобудівний завод та «Кронштадт»

На території підприємства у місті Дубна Московської області, зокрема, знаходиться Машинобудівне конструкторське бюро «Радуга», яке виробляє такі ракети, як Х-22, Х-55, Х-101.

У 2021 році тут почали зводити велику будівлю, а добудували вже у цьому році. Це – новий приватний завод з виробництва російських БПЛА, який належить компанії «Кронштадт» (фірма пов’язана з холдингом «АФК-Система» російського олігарха Євтушенкова). Профіль підприємства – випуск військових дронів під брендом «Оріон», «Геліос» та інших, з різними модифікаціями – від розвідувальних до ударних.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: рф перевищила довоєнний рівень виробництва ракет – ЗМІ

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.54
Bitcoin
$85,143.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,247.84
Ethereum
$1,635.42