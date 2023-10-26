рф активно нарощує виробничі потужності на своїх військових заводах: супутникові знімки

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Аналіз супутникових знімків вказує на те, що росія активно нарощує виробничі потужності на своїх військових заводах. Мова йде про підприємства, які виробляють та ремонтують тактичні і стратегічні літаки, бойові вертольоти, а також збирають військові дрони та керовані боєприпаси. Супутник зафіксував розбудову низки підприємств військового і подвійного призначення, появу нових ангарів та цехів, передає УНН із посиланням на «Схеми».