рф активно наращивает производственные мощности на своих военных заводах: спутниковые снимки

$41.080.11
45.050.50
ukru
Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач
Эксклюзив
13:48 • 66 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 16315 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 90650 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 52581 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 75575 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 215803 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 75000 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 124158 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 167814 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 155742 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
5.4м/с
41%
Популярные новости

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 96298 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 91224 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 136941 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 62179 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 14699 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 90650 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 138302 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 215803 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 271508 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 322913 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Денис Шмыгаль

Барт Де Вевер

Алексей Чернышов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Бельгия

Китай

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 6944 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 15610 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 63172 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 56808 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 55242 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

DJI Mavic

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

рф активно наращивает производственные мощности на своих военных заводах: спутниковые снимки

Киев • УНН

 • 98981 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Анализ спутниковых снимков указывает на то, что россия активно наращивает производственные мощности на своих военных заводах. Речь идет о предприятиях, которые производят и ремонтируют тактические и стратегические самолеты, боевые вертолеты, а также собирают военные дроны и управляемые боеприпасы. Спутник зафиксировал развитие ряда предприятий военного и двойного назначения, появление новых ангаров и цехов, передает УНН со ссылкой на «Схемы».

рф активно наращивает производственные мощности на своих военных заводах: спутниковые снимки

Цитата

«Схемы» с помощью спутниковых снимков выявили заметные изменения на территориях российских предприятий, которые производят и ремонтируют тактические и стратегические самолеты, боевые вертолеты, а также собирают военные дроны и управляемые боеприпасы», - говорится в сообщении.

Детали

Так, приводится несколько примеров, которые были замечены:

• Казанский авиационный завод

На этом заводе из структуры государственной корпорации «Ростех» строят и ремонтируют стратегические бомбардировщики, например, Ту-22м3 и Ту-160, с которых россия запускает ракеты по Украине.

Еще в 2018-м на территории начали возводить новый большой ангар, но в 2022-м строительство ускорилось – и уже в этом году его почти достроили. По мнению военных экспертов, в этом цехе также могут ремонтировать и модернизировать стратегические бомбардировщики.

• Иркутский авиационный завод

Профиль этого предприятия – ремонт и производство истребителей Су-30 всех модификаций.

В период с 2019-го по 2021 год на территории завода появился ангар с выходом на авиаполосу, а уже в этом году заканчивается строительство другого, похожего объекта. Такие помещения, по мнению авиаэксперта Храпчинского, могут использовать для ремонта гражданских бортов типа Sukhoi Superjet и истребителей типа Су-30.

• Дубнянский машиностроительный завод и «Кронштадт»

На территории предприятия в городе Дубна Московской области, в частности, находится Машиностроительное конструкторское бюро «Радуга», которое производит такие ракеты, как Х-22, Х-55, Х-101.

В 2021 году здесь начали возводить большое здание, а достроили уже в этом году. Это – новый частный завод по производству российских БПЛА, который принадлежит компании «Кронштадт» (фирма связана с холдингом «АФК-Система» российского олигарха Евтушенкова). Профиль предприятия – выпуск военных дронов под брендом «Орион», «Гелиос» и других, с различными модификациями – от разведывательных до ударных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: рф превысила довоенный уровень производства ракет – СМИ

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.53
Bitcoin
$79,837.90
S&P 500
$5,240.38
Tesla
$245.15
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,017.40
Ethereum
$1,571.04