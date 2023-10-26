рф активно наращивает производственные мощности на своих военных заводах: спутниковые снимки

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«Схемы» с помощью спутниковых снимков выявили заметные изменения на территориях российских предприятий, которые производят и ремонтируют тактические и стратегические самолеты, боевые вертолеты, а также собирают военные дроны и управляемые боеприпасы», - говорится в сообщении.

Детали

Так, приводится несколько примеров, которые были замечены:

• Казанский авиационный завод

На этом заводе из структуры государственной корпорации «Ростех» строят и ремонтируют стратегические бомбардировщики, например, Ту-22м3 и Ту-160, с которых россия запускает ракеты по Украине.

Еще в 2018-м на территории начали возводить новый большой ангар, но в 2022-м строительство ускорилось – и уже в этом году его почти достроили. По мнению военных экспертов, в этом цехе также могут ремонтировать и модернизировать стратегические бомбардировщики.

• Иркутский авиационный завод

Профиль этого предприятия – ремонт и производство истребителей Су-30 всех модификаций.

В период с 2019-го по 2021 год на территории завода появился ангар с выходом на авиаполосу, а уже в этом году заканчивается строительство другого, похожего объекта. Такие помещения, по мнению авиаэксперта Храпчинского, могут использовать для ремонта гражданских бортов типа Sukhoi Superjet и истребителей типа Су-30.

• Дубнянский машиностроительный завод и «Кронштадт»

На территории предприятия в городе Дубна Московской области, в частности, находится Машиностроительное конструкторское бюро «Радуга», которое производит такие ракеты, как Х-22, Х-55, Х-101.

В 2021 году здесь начали возводить большое здание, а достроили уже в этом году. Это – новый частный завод по производству российских БПЛА, который принадлежит компании «Кронштадт» (фирма связана с холдингом «АФК-Система» российского олигарха Евтушенкова). Профиль предприятия – выпуск военных дронов под брендом «Орион», «Гелиос» и других, с различными модификациями – от разведывательных до ударных.

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