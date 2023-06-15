Резніков вручив міністерці оборони Чехії орден княгині Ольги ІІ ступеня
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков вручив орден княгині Ольги ІІ ступеня міністерці оборони Чехії Яні Черноховій за підтримку та зміцнення спроможностей ЗСУ. Про це голова Міноборони України повідомив у Twitter, пише УНН.
Цитата
“Для мене було честю вручити моїй колезі орден княгині Ольги ІІ ступеня Яні Черноховій від імені Президента України Володимира Зеленського.
Моя подруга і колега нагороджена за зусилля у підтримці України та зміцненні спроможності наших Збройних Сил”, - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Відзначення міністерки оборони Чехії відбулося в рамках роботи Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн у Брюсселі.
Нагадаємо
Також у рамках Рамштайну, як повідомив Олексій Резніков, буде створено нову групу з підтримки України в ІТ-сфері.