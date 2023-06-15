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Резников вручил министру обороны Чехии орден княгини Ольги II степени

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июня. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников вручил орден княгини Ольги II степени министру обороны Чехии Яне Черноховой за поддержку и укрепление возможностей ВСУ. Об этом глава Минобороны Украины сообщил в Twitter, пишет УНН.

Резников вручил министру обороны Чехии орден княгини Ольги II степени

Цитата 

“Для меня было честью вручить моей коллеге орден княгини Ольги II степени Яне Черноховой от имени Президента Украины Владимира Зеленского.

Моя подруга и коллега награждена за усилия в поддержке Украины и укреплении способности наших Вооруженных Сил”, - говорится в сообщении. 

Дополнение 

Награждение министра обороны Чехии состоялось в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн в Брюсселе. 

Напомним 

Также в рамках Рамштайна, как сообщил Алексей Резников, будет создана новая группа по поддержке Украины в ИТ-сфере.

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