Резников вручил министру обороны Чехии орден княгини Ольги II степени
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников вручил орден княгини Ольги II степени министру обороны Чехии Яне Черноховой за поддержку и укрепление возможностей ВСУ. Об этом глава Минобороны Украины сообщил в Twitter, пишет УНН.
Цитата
“Для меня было честью вручить моей коллеге орден княгини Ольги II степени Яне Черноховой от имени Президента Украины Владимира Зеленского.
Моя подруга и коллега награждена за усилия в поддержке Украины и укреплении способности наших Вооруженных Сил”, - говорится в сообщении.
Дополнение
Награждение министра обороны Чехии состоялось в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн в Брюсселе.
Напомним
Также в рамках Рамштайна, как сообщил Алексей Резников, будет создана новая группа по поддержке Украины в ИТ-сфере.