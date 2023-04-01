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Резніков: вдячні Словацькій Республіці за військову допомогу та літаки Міг-29, які захищатимуть наше небо та життя людей

Резніков: вдячні Словацькій Республіці за військову допомогу та літаки Міг-29, які захищатимуть наше небо та життя людей

Київ • УНН

 • 389588 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков подякував Уряду Словаччини, а також особисто Міністру оборони Словаччини Ярославу Надю та народу країни за передану військову допомогу ЗСУ, в тому числі – літаки Міг 29, які з іншими засобами захищатимуть українське небо, передає УНН з посиланням на сайті Міністерства оборони України.

Цитата

"Словацька Республіка – одна з тих дружніх країн і наших сусідів, які щиро допомагають Україні і поважають наш суверенітет. Ми пам’ятаємо усі добрі справи з перших днів повномасштабної збройної агресії. Нині для нас також важливий напрямок – експлуатація та модернізація артилерійського озброєння, яке надає Словаччина. Серед пріоритетів – навчання наших воїнів та розширення програм підготовки. Ми цінуємо військову допомогу, яку надає нам народ Словацької Республіки для того, щоб Україна вистояла і перемогла у цій війні", – сказав Резніков.

Доповнення

Також Олексій Резніков та Ярослав Надь поспілкувалися з українськими військовими.

"Представники іноземної делегації почули з перших вуст про досвід застосування західного озброєння, зокрема словацького виробництва, в бойових умовах", - йдеться у повідомленні.

Глава Міноборони Словацької Республіки висловив захоплення  військовослужбовцям ЗСУ та наголосив на їх героїзмі, а також відвазі.

"Словацька Республіка підтримує українське військо так, наскільки це сьогодні можливо. Як міністр оборони, докладу максимум зусиль, щоб артилерійські системи вдосконалювалися, адже ми теж вивчаємо надану вами інформацію з фронтів війни. Це правда, що найкращий тест чи випробування – це поле бою. Бажаю усім українським воїнам сил, мужності і вірю, що Україна переможе, бо ви боретесь за правду, рідну країну, свої домівки та близьких. Весь світ з вами – мужніми українцями. І ми, словаки, зробимо все, щоб прискорити перемогу України", – зазначив Надь.

"За надання Україні всебічної допомоги під час збройної агресії росії та плідну співпрацю з українським оборонним відомством, Олексій Резніков нагородив Міністра оборони Словацької Республіки Ярослава Надя відзнакою МО України – медаллю "За розвиток військового співробітництва", - зазначається на сайті МОУ.

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