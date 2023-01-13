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Резніков: цього року на закупівлю БПЛА, зокрема і вітчизняних, передбачено 20 млрд грн

Київ • УНН

 • 815634 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Міністерство оборони у 2023 році планує витратити на придбання безпілотників різних типів застосування (повітряні, наземні, надводні, підводні) 20 млрд грн. Про це в ексклюзивному інтерв’ю УНН розповів міністр оборони Олексій Резніков.

Резніков: цього року на закупівлю БПЛА, зокрема і вітчизняних, передбачено 20 млрд грн

Серед моделей, які планується придбати, і зразки вітчизняного виробництва.

Цитата

«Цього року на закупівлю безпілотників ми запланували в бюджеті 20 млрд грн. Це БПЛА різних типів. Це, зокрема, і українські зразки, які ми прийняли на озброєння за останні пів року, - це наші нові безпілотники», - розповів міністр.

Детальніше читайте невдовзі в повній версії інтерв’ю міністра Олексія Резнікова ексклюзивно для УНН.

Додамо

Використання різного роду БПЛА - від розвідувальних до ударних - набуло широкого розмаху у війні з рф. Як пояснюють військові, невеликі розвідувальні дрони стали їхніми "очима", однак вони є витратним матеріалом, адже "живуть" на фронті недовго. Тому військові підрозділи, що здійснюють аеророзвідку, потребують безперервного постачання такими засобами.

Як раніше писав УНН, серед переданих на озброєння наших військових зразків зброї є, зокрема, такі безпілотні авіаційні комплекси вітчизняного виробництва, як "Лелека-100", А1-СМ "Фурія", Windhover, PD-2, ACS-3.

Також у Міноборони заявили про свою відкритість до ознайомлення з новітніми розробками, які не прийняті на озброєння або не експортувались.

Отже, розробникам БПЛА пропонують звертатися за посиланням, де можна легко заповнити форму та подати заявку на розгляд спеціалістами ваших напрацювань.

Виробникам або розробникам інших видів озброєння та військової техніки можна надіслати відомості про себе на пошту. Детальніше про те, як це зробити, читайте за посиланням

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