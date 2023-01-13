Резников: в этом году на закупку БПЛА, в том числе и отечественных, предусмотрено 20 млрд грн

Среди моделей, которые планируется приобрести, и образцы отечественного производства.

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«В этом году на закупку беспилотников мы запланировали в бюджете 20 млрд грн. Это БПЛА разных типов. Это, в частности, и украинские образцы, которые мы приняли на вооружение за последние полгода, - это наши новые беспилотники», - рассказал министр.

Подробнее читайте вскоре в полной версии интервью министра Алексея Резникова эксклюзивно для УНН.

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Использование разного рода БПЛА - от разведывательных до ударных - приобрело широкий размах в войне с рф. Как объясняют военные, небольшие разведывательные дроны стали их "глазами", однако они являются расходным материалом, ведь "живут" на фронте недолго. Поэтому военные подразделения, осуществляющие аэроразведку, нуждаются в непрерывном снабжении такими средствами.

Как ранее писал УНН, среди переданных на вооружение наших военных образцов оружия есть, в частности, такие беспилотные авиационные комплексы отечественного производства, как "Аист-100", А1-СМ "Фурия", Windhover, PD-2, ACS-3.

Также в Минобороны заявили о своей открытости к ознакомлению с новейшими разработками, которые не приняты на вооружение или не экспортировались.

Итак, разработчикам БПЛА предлагают обращаться по ссылке, где можно легко заполнить форму и подать заявку на рассмотрение специалистами ваших наработок.

Производителям или разработчикам других видов вооружения и военной техники можно прислать сведения о себе на почту. Подробнее о том, как это сделать, читайте по ссылке.